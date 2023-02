Sports Story: l'aggiornamento 1.0.5 migliora il gioco e cambia alcuni dettagli della Stanza Segreta

Sports Story si è aggiornato all'update 1.0.5 che introduce una serie di correzioni, comprese alcune legate alla Stanza Segreta dedicata agli sviluppatori. Precisamente, le modifiche sono le seguenti:

Stanza Segreta degli sviluppatori 80% rimossa

Accesso regolare alla Stanza Segreta degli sviluppatori ripristinato

Corretto l'accesso alla Stanza Segreta degli sviluppatori

Corretto un bug della pesca che faceva fluttuare il giocatore in aria.

Aggiornato il contesto della sfida Wildlands trash.

Sono stati risolti alcuni problemi relativi al golf in multiplayer.

Risolti alcuni punti in cui il giocatore poteva rimanere bloccato durante l'esplorazione.

Risolto un problema con il caricamento dei file di salvataggio.

I colpi di golf perfetti sono premiati con un suono caratteristico.

Il colpo potente del golf fa viaggiare la pallina un po' più lontano.

Le sfide Rustling Vale chipping rimangono anche dopo aver lasciato l'area.

Come potete vedere dalla patch note dell'aggiornamento 1.0.5, si tratta perlopiù di correzioni a problemi del gioco, ma vi sono anche alcune piccole aggiunte di gameplay, come il suono per il colpo perfetto e la distanza del colpo potente. A cambiare è anche la Stanza segreta degli sviluppatori, che è stata al centro di varie discussioni.

Al momento dell'uscita è infatti stata scoperta questa area nella quale dei personaggi, che rappresenterebbero degli sviluppatori, si lamentavano delle condizioni di lavoro. Il team ha poi spiegato che rimuovere la stanza è complesso per il modo in cui il gioco è programmato, ma ha cambiato i dialoghi dei personaggi presenti in tale area di Sports Story.