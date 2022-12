Metal Gear Solid: il producer parla di annunci nel 2023 su un gioco "molto atteso"

Tra le tante comunicazioni di fine 2022 e inizio del nuovo anno raccolte dalla rivista nipponica Famitsu, spicca anche quella di Noriaki Okamura di Konami, soprattutto perché si tratta del producer di Metal Gear Solid, che parlando di possibili annunci su un gioco "molto atteso" non può far altro che scatenare congetture sul possibile ritorno della serie.

Anche in questo caso si tratta di comunicazioni stringatissime e alquanto sibilline, dunque non è chiaro riuscire a ricavare dettagli precisi da queste, ma qualche suggestione affascinante non può fare a meno di scaturire da quanto riferito da Noriaki Okamura.



Secondo lo schema standard di queste dichiarazioni, anche Okamura ha definito la sua "espressione chiave" per il 2023, che secondo il producer Konami sarà "Lungamente atteso", in riferimento probabilmente a qualche novità di rilievo prevista per il 2023 da parte di Konami.

Per quanto riguarda le ambizioni per il 2023, Okamura ha affermato: "Oltre all'edizione Educational di Momotaro Dentetsu a annunciata l'anno scorso, il 2023 sarà un anno pieno di tanti annunci! Restate sintonizzati!" Ovviamente, potrebbe anche trattarsi di una semplice trovata per mantenere l'attenzione concentrata su Konami, tuttavia le parole chiavi scelte per il 2023 da quello che è noto come il producer di Metal Gear Solid non possono non far scaturire qualche pensiero.

L'idea che ne deriva è dunque un possibile riferimento al ritorno di Metal Gear Solid, che potrebbe emergere in qualche forma nel corso del 2023. Ovviamente, il gioco è sempre ben presente nelle voci di corridoio: proprio di recente ne è emersa una che vorrebbe Metal Gear Solid Remake in lavorazione in collaborazione con Virtuos, mentre qualche settimana fa il sito AreaJugones aveva detto con sicurezza che Metal Gear Solid Remake su PS5 esiste e verrà annunciato presto.

Per ora non c'è stata alcuna conferma di queste voci, ma considerando anche quanto emerso di recente con la presentazione speciale dedicata a Silent Hill, è possibile che Konami abbia intenzione di rilanciare anche questa serie nel prossimo futuro.