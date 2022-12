Xbox Games with Gold: i giochi Xbox gratis di gennaio 2023 svelati

Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games with Gold di gennaio 2023, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per tutti gli abbonati al Live Gold di Xbox, incluso anche nel Game Pass Ultimate. La line-up del prossimo mese include Iris Fall e Autonauts.

Iris Fall sarà disponibile gratuitamente dal 1 al 31 gennaio 2023. È un puzzle adventure in cui vestiremo i panni della giovane Iris, che si ritrova in un labirintico mondo di luci e ombre dopo aver seguito un misterioso gatto nero. Il gioco sfrutta uno stile visivo cartoonesco in larga parte monocromatico, con il gameplay che ruota intorno al superare enigmi ambientali legati a luci e ombre.

Autonauts invece sarà disponibile gratuitamente dal 16 gennaio al 15 febbraio 2023. In questo gioco dovremo trovare dei pianeti inabitati e trasformarli, partendo dalle basi, come la raccolta di risorse come pietre e legna, fino alla creazione di un schiera di robot operai a cui dovremo insegnare varie azioni, pescare, cucinare e costruire case, e plasmarne l'intelligenza artificiale in modo tale da espandere la nostra colonia.

Che ne pensate dei giochi Xbox One e Xbox Series X|S gratuiti per gli abbonati a Live Gold in arrivo a gennaio 2023? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi di dicembre 2022 dei Games with Gold.