PlayStation, nuovo State of Play annunciato per giovedì 23 febbraio

PlayStation ha annunciato il nuovo State of Play, che verrà trasmesso giovedì 23 febbraio a partire dalle 22.00, ora italiana. Nel corso dell'evento verranno presentati cinque nuovi giochi per PlayStation VR2, alcuni indie di spicco e novità delle terze parti. Inoltre assisteremo a un'anteprima approfondita dedicata a Suicide Squad: Kill the Justice League.

Jeff Grubb aveva parlato di un possibile State of Play a fine febbraio, e a quanto pare anche stavolta ha avuto ragione: il format ideato da Sony farà il proprio ritorno a pochi giorni dal lancio del visore PlayStation VR2, che sarà uno degli argomenti trattati per l'occasione ma non certamente l'unico.

"State of Play torna con il primo evento del 2023!", si legge sul PlayStation Blog. "Preparati a scoprire alcuni dei giochi più attesi dei nostri partner terzi e a dare uno sguardo in anteprima a cinque giochi per PlayStation VR2 che arriveranno nel corso dell'anno."

"Poi mettiti comodo e goditi più di 15 minuti di nuovi aggiornamenti e dettagli sul gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, il prossimo titolo firmato Rocksteady Studios."

In attesa di ulteriori dettagli su ciò che vedremo in questo nuovo appuntamento, cresce senz'altro la curiosità nei confronti dei titoli che verranno annunciati, tanto quelli in realtà virtuale quanto quelli "normali", al di là del focus sulle produzioni indipendenti.

Infine siamo felici di scoprire che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà finalmente protagonista di una presentazione approfondita, accompagnata speriamo da una data di uscita ufficiale: il contributo di Rocksteady Studios all'universo videoludico DC manca davvero tanto.