State of Play: il prossimo dovrebbe essere a fine febbraio, secondo Jeff Grubb

Il prossimo State of Play sarà a fine febbraio 2023, stando a quanto riportato dal giornalista Jeff Grubb, che ne aveva già parlato recentemente. Grubb è tornato sull'argomento proprio per precisare quanto detto in precedenza, visto che le sue dichiarazioni avevano generato un po' di confusione.

Grubb: "Vedo gente parlare di marzo per lo State of Play, ma secondo me è più probabile che arrivi prima della fine di febbraio."

Grubb, che aveva parlato di un imminente State of Play minore e di uno showcase PlayStation prima di giugno, ha fatto una precisazione anche sul secondo: "Inoltre, il secondo show non sarà "uno State of Play più grosso." Sarà un PlayStation Showcase, ossia un evento a parte."

Grubb intende evidentemente che sarà qualcosa di più simile a una conferenza classica, quindi dalla durata più lunga e con molti annunci. Naturalmente è giusto precisare che non c'è niente di ufficiale. Per saperne di più, non rimane che attendere le prossime mosse di Sony, che comunque prima o poi dovrà tenere un qualche evento per annunciare le sue novità.