Starfield: data d'uscita fissata a giugno, per Jez Corden

Durante l'ultimo episodio del podcast Xbox Two, il giornalista Jez Corden, caporedattore di Windows Central, ha suggerito che la data d'uscita di Starfield potrebbe essere stata fissata a giugno 2023.

Corden non dà per sicuro il mese ed è aperto al fatto che potrebbe essere rinviata internamente, ma le ultime informazioni che gli sono state spifferate parlano di giugno. L'indicazione è arrivata in risposta a una domanda dagli spettatori che ipotizzava il lancio fissato durante l'International Day of Human Space Flight, che cade il 12 aprile.

Corden: "Se ne sente spesso parlare. Molte persone pensano che la data di lancio di Starfield possa essere legata all'International Space Day. Secondo me Starfield sarà lanciato a giugno. Questa è la mia predizione, anche se potrebbe essere rinviato dopo giugno. Le mie ultime informazioni suggeriscono che il lancio sarà a giugno."

Naturalmente è giusto precisare che si tratta soltanto di una voce di corridoio, quindi come tale va presa. Per ora né Microsoft, né Bethesda hanno svelato la nuova data d'uscita di Starfield, dopo il rinvio dell'anno scorso.

Starfield è l'ultima fatica dello studio delle Elder Scrolls. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione ambientato nello spazio che consentirà di viaggiare tra più di mille pianeti.