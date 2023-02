Hollow Knight: Silksong è un gioco glorioso che vale la pena aspettare, per un playtester

Un playtester di Hollow Knight: Silksong ha fatto un commento sul gioco, definendolo glorioso e meritevole della pazienza dei giocatori. L'intervento è arrivato sul server Discord del gioco, dove stava montando la polemica per l'ennesima delusione collettiva, ossia l'assenza di notizie su Silksong durante l'ultimo Nintendo Direct. Notizie mai promesse da chicchessia, vale la pena di sottolinearlo.

Il playtester ha come nickname Omnipotent God Graig e, precisamente, ha detto: "Graig versione non troll: capisco cosa provate, anche io vorrei che questo gioco venisse pubblicato il prima possibile e noi tester stiamo lavorando duramente per farvelo avere, insieme a TC (Team Cherry), ovviamente. Arriverà ed è un gioco glorioso che vale l'attesa. Vi voglio bene."

Hollow Knight: Silksong è stato promesso per il 2023 e attualmente è uno dei giochi più attesi, visto il successo e la fama del primo capitolo, che ha convinto un po' tutti. Naturalmente i giocatori vorrebbero avere più notizie certe sul gioco, in particolare la data d'uscita, ma va detto che è meglio averlo quando sarà in uno stato perfetto, che affrettare i tempi e portarsi a casa qualcosa che potrà essere giocato degnamente solo dopo numerose patch. Fa strano doverlo ribadire ogni volta, ma davanti all'ansia dei giocatori vale la pena di farlo.