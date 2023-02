Scars Above: i voti delle recensioni sono poco sopra la sufficienza

In concomitanza con il lancio su PC e console è terminato l'embargo delle recensioni per Scars Above. Questo significa che possiamo farci un'idea di come è stato accolto dalla stampa internazionale l'action shooter sci-fi di Mad Head Games pubblicato da Prime Matter. Il verdetto? Non dei migliori, dato che la media dei voti si aggira poco sopra la sufficienza.

Prima di dare uno sguardo a voti della stampa internazionale, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Scars Above.

Multiplayer.it - 60

XboxEra - 86

Gamingbible - 80

God is a Geek - 80

PLAY! Zine - 80

PSX Brasil - 80

GamersRD - 78

PlayStation Universe - 70

The Beta Network - 70

NookGaming - 70

WellPlayed -70

TheGamer - 70

The Loadout - 70

Hey Poor Player - 70

Press Start - 70

Gaming Nexus - 65

IGN Spagna - 60

VGChartz - 55

IGN - 50

Push Square - 50

Twinfinite - 30

Hardcore Gamer - 25

Nel momento in cui scriviamo la media dei voti di Scars Above su Metacritic è di 66, mentre su OpenCritic è di 65. Mancano tuttavia all'appello le recensioni di molte testate internazionali che potrebbero alterare la media complessiva. Detto questo, per il momento il parere generale è che il titolo di Mad Head Games non convinca del tutto, mettendo sul piatto idee valide che tuttavia non riesce a concretizzare o lo fa solo solo in parte.

La recensione di Multiplayer.it realizzata da Tommaso Pugliese afferma:

"Scars Above è un gioco che si perde a metà strada fra le sue ambizioni e la capacità di concretizzarle, che propone idee magari non originali ma interessanti, messe tuttavia in scena in maniera maldestra. Se si scende a patti con i tanti limiti e le incertezze dell'impianto confezionato da Mad Head Games, l'esperienza può senz'altro concedere qualche momento piacevole e offrire una sfida che in alcuni frangenti diventa anche sostanziosa, ma è davvero dura consigliarne l'acquisto a prezzo pieno."