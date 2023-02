Metal Gear Solid 2: Substance: la versione rimasterizzata HD esiste, grazie all'emulazione

Chi possiede una copia originale di Metal Gear Solid 2: Substance per PS2 sarà contento di sapere che, grazie all'emulazione su PC, può trasformarla in una specie di versione rimasterizzata in alta definizione.

L'emulatore è il PCSX2, versione 1.7.4 e, come mostrato dal video sottostante, dello youtuber "NoBigDeal La", si possono fare davvero miracoli per migliorare l'aspetto visivo del gioco utilizzandolo.

Ricordiamo che emulare è un'operazione completamente legale, purché si possieda una copia originale del gioco che viene emulato. È anche uno dei modi più efficaci per conservare i titoli del passato, soprattutto lì dove gli editori non hanno più interesse nel riproporli alle nuove generazioni.

Vediamo il filmato:

Per ottenere questi risultati, NoBigDeal La ha usato un texture pack in alta risoluzione per PCSX2 che potete scaricare da qui. Da notare che Metal Gear Solid 2: Substance viene fatto girare in 4K a 60fps. Il sistema usato per la prova comprende: una CPU i9 13900K e una GPU GeForce RTX 4090

I risultati sono effettivamente strabilianti. Da specificare che PCSX2 supporta i controlli tramite mouse e tastiera, quindi non avete bisogno nemmeno di un controller. Naturalmente il gioco mostra i tasti di PS2 a schermo, ma questo è inevitabile, a meno di qualche hack.