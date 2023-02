Meg's Monster, la recensione di un'avventura dolce ed emozionante

La vita di un mostro è tutto sommato semplice. Ci si alza il mattino, si fa scorta di pece magica, si torna a casa e si aspetta che tutto ricominci. Questo è quel che fa Roy, almeno fino a quando non si imbatte in una bambina finita per sbaglio nel Sottomondo. Invece di mangiarla, Roy diventa il suo guardiano e parte all'avventura per trovarne la madre.

Meg e il suo mostro

Meg, la bimba al centro di Meg's Monster

L'avventura, come detto, inizia con l'arrivo di Meg nel mondo dei mostri. Il Sottomondo è un piccolo luogo, niente più che una voragine molto profonda popolata da poche creature deformi, ma è comunque dotato di una cultura e di un governo, che ha stretto con gli umani un accordo di pace: i mostri non scaleranno le pareti della voragine e gli umani non cercheranno di eliminare chi vive in profondità.

Il Sottomondo è però anche usato come discarica dagli umani, che alle volte eliminano persone scomode e le fanno sparire nella voragine. Meg è una di queste e riesce a sopravvivere, ma da sola non ha possibilità di trovare la madre visto che verrebbe subito divorata. Roy e il suo amico Golan, però, si imbattono in essa e scoprono che il suo pianto è in grado di scatenale l'apocalisse. Cosa fare quindi? Trovare un modo per farla tornare in superficie con la madre senza che pianga.

Quest'idea è alla base dell'intero gioco e del suo sistema di combattimento. Roy è un mostro tra i mostri, enorme e potente. Non ha nulla da temere in quanto nessuno può veramente fargli del male. Meg, però, è una bimba sensibile e si lega subito all'energumeno, quindi vedere che viene colpito mentre la difende la fa piangere e ci porta al Game Over.

L'idea alla base del gioco è quindi dover controllare un personaggio quasi immortale, che però deve pensare a una piccola e debole bambina dalle lacrime facili. In termini di gameplay purtroppo il tutto è reso in modo molto banale. Meg ha una propria barra della salute e ogni attacco subito da Roy le fa danno emotivo. Dal punto di vista narrativo funziona, ma all'atto pratico Meg e Roy sono una singola entità ed è come se avessero pochi punti vita, annullando in pratica l'idea di avere il controllo su un personaggio così potente.

I combattimenti a turni di Meg's Monster sono molto classici e banali

Un altro fondamento del gameplay è l'uso dei giocattoli. Avanzando con la trama si sbloccano cinque oggetti, come un pallone da calcio, dei pastelli e delle carte, che tranquillizzano Meg ovvero svolgono la funzione di cura durante il combattimento. Alcuni inoltre attivano dei bonus ad attacco e difesa, uniche statistiche del gioco oltre ai punti vita. Il loro uso però è veramente basilare, visto che gli equilibri degli scontri sono sempre gli stessi: dopo un paio di colpi Meg è quasi allo stremo, si usa un oggetto, si attacca un paio di volte e poi si ripete fino alla vittoria. Dall'inizio alla fine è praticamente sempre così.

Roy può anche usare attacchi di potenza crescente, spendendo dei punti che si caricano nei turni in cui usiamo il colpo base o altre mosse, come la difesa o la cura. Anche in questo caso si tratta però di un approccio molto banale, in quanto si deve semplicemente caricare un paio di punti e poi usare la mossa più potente, e poi ripetere.

L'unico elemento che rende gli scontri un minimo diversi l'uno con l'altro è la presenza di minigiochi, che hanno perlopiù la forma di QTE. Si tratta sempre di azioni molto semplici e non troppo interessanti dal punto di vista puramente ludico, ma aggiungono profondità a livello narrativo. Segnaliamo anche che non ci sono scontri casuali o battaglie segrete, ma ogni incontro è definito dall'incedere della trama. In breve, il lato GDR di Meg's Monster è limitato e abbastanza ripetitivo: è un peccato che non sia stato creato qualcosa di più originale e vario, ad esempio come il sistema di Undertale (che è chiaramente la fonte di ispirazione principale).