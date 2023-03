Xbox Games with Gold: i giochi di aprile 2023 sono stati svelati ufficialmente

Microsoft ha svelato quali sono i giochi inclusi di Games with Gold, che ricordiamo fanno parte anche dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. I titoli compresi negli abbonamenti per il mese di aprile 2023 sono due:

Out of Space: Couch Edition - dall'1 al 30 aprile

Peaky Blinders: Mastermind - da 16 aprile al 15 maggio

Out of Space: Couch Edition è un gioco cooperativo multigiocatore nel quale dobbiamo vivere su un'astronave insieme a dei coinquilini. Dovremo generare risorse, fermare invasioni aliene, migliorare i dispositivi a bordo della nave e costruire una casa che sia sostenibile.

Out of Space: Couch Edition

Peaky Blinders: Mastermind è un'avventura puzzle basata sulla famosa serie TV. Dovremo controllare i personaggi principali dello show, sfruttandone le capacità uniche per avanzare in una serie di livelli, creando piani perfettamente sincronizzati.

Peaky Blinders: Mastermind

Il prezzo base dei due giochi su Xbox è 9.99€ per Out of Space: Couch Edition e 24.99€. Con Games with Gold di aprile 2023 i giocatori ottengono quindi prodotti per un valore complessivo di 34.98€.

Vi ricordiamo che sono stati annunciati anche i giochi di aprile 2023 di PS Plus Essential per PS4 e PS5.