Wildfrost: data di uscita su PC e Switch svelata con un trailer per il deckbulding roguelite

Chucklefish - editore -, Deadpan Games e Gaziter - sviluppatori - hanno annunciato la data di uscita di Wildfrost per PC e Switch: 12 aprile 2023. Il gioco è inoltre disponibile in versione demo al momento della scrittura di questa notizia su Nintendo eShop. È anche stato condiviso un trailer, che trovate poco sotto.

Wildfrost è un gioco di carte roguelike. Ad ogni partita possiamo scegliere un personaggio casuale tra tre proposti dal gioco e partire all'avventura, scegliendo quale strada percorrere, optando di volta in volta per battaglie, ricompense e non solo. Il sistema di gioco si basa su una struttura a turni e a due linee: il nostro personaggio, i compagni reclutati durante la via e gli avversari attaccano a seconda della fila in cui si trovano. Per tutti i dettagli potete leggere il nostro provato.

Il trailer qui sotto dà un'idea delle meccaniche di base di Wildfrost, che comprendono l'ampliamento di un villaggio che ci farà da base tra una partita e l'altra, durante le quali dovremo completare delle missioni per ottenere nuove carte e potenziamenti.

Al momento non sono previste versioni mobile, Xbox o PlayStation di Wildfrost. Il gioco può essere preordinato su Nintendo Switch da oggi, a questo indirizzo al prezzo di 19,49€.