The Last of Us Parte 1, un video confronto delle versioni PC e PS5

La versione PC di The Last of Us Parte 1 sta facendo parecchio discutere per via di alcuni problemi tecnici e della scarsa ottimizzazione, ma quali sono le differenze rispetto a quanto visto su PS5? Ce lo rivela il video confronto realizzato dal sempre puntuale ElAnalistaDeBits.

Come avrete letto nella nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PC, il porting realizzato da Iron Galaxy Studios dopo il buon lavoro fatto con Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri si è rivelato davvero troppo esigente sul piano dei requisiti, restituendo prestazioni generalmente scarse.

L'analisi di ElAnalistaDeBits rivela che la versione PC include alcune migliorie grafiche rispetto a PS5, nello specifico texture, riflessi, illuminazione e ombre più definiti, una fisica dell'acqua potenziata, geometrie arricchite e una maggiore distanza visiva, nonché una resa con DLSS superiore alla console Sony a parità di risoluzione.

Al contempo, tuttavia, sono presenti diversi difetti, nella fattispecie crash, frame pacing incostante, animazioni non visualizzate correttamente, clipping delle texture e qualche glitch nelle impostazioni. In generale il gioco risulta essere eccessivamente pesante anche a 1080p.

La conclusione dell'analisi è che le qualità di The Last of Us Parte 1 sono indiscutibili, ma che in questo momento è difficile consigliare l'acquisto del gioco. Chiaramente la situazione cambierà con l'arrivo delle inevitabili patch.