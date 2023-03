Resident Evil 4 Remake porta PS4 e PS5 in cima alla classifica giapponese di fine marzo 2023

Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita fisiche del mercato giapponese per il periodo compreso tra il 20 e il 26 marzo 2023. Tramite queste scopriamo che Resident Evil 4 Remake è stato in grado di portare PS5 e PS4 in cima alla Top 10 software. Vediamo subito la classifica dei giochi più venduti (tra parentesi le vendite totali al 26 marzo):

[PS5] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 89,662 (Nuovo) [PS4] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 85,371 (Nuovo) [NSW] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Koei Tecmo, 03/23/23) - 31,140 (Nuovo) [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 27,198 (336,143) [PS4] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Koei Tecmo, 03/23/23) - 17,240 (Nuovo) [NSW] Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) - 15,044 (4,959,637) [PS5] Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Koei Tecmo, 03/23/23) - 14,787 (Nuovo) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 12,146 (3,958,873) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,781 (5,214,116) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,317 (3,083,009)

Metà classifica è composto questa settimana da novità e ben tre posizioni sono di PlayStation, una rarità per il mercato giapponese che spesso vede Nintendo Switch dominare le vendite fisiche settimanali.

Ecco invece la classifica di vendita delle console in Giapponese, sempre per il periodo che va dal 20 al 26 marzo 2023:

Switch OLED - 36,604 (4,104,933) PlayStation 5 - 34,154 (2,757,837) Switch - 10,008 (19,242,001) Switch Lite - 7,169 (5,256,921) PlayStation 5 Digital Edition - 4,810 (443,519) PlayStation 4 - 1,531 (7,862,074) Xbox Series X - 450 (183,385) Xbox Series S - 133 (250,790) New 2DS LL (incluso 2DS) - 84 (1,191,077)

In termini di hardware, Switch continua a essere prima, soprattutto grazie al modello OLED che batte PS5 di 2.500 unità circa. PS4 risale leggermente, vendendo più di Xbox Series X|S. Potrebbe essere merito anche del remake di Resident Evil 4.

Vi lasciamo infine ai dati di febbraio 2023 degli USA, dove PS5 domina.