The Last of Us Parte I su PC include contenuti esclusivi legati a Il Trono di Spade e altre serie TV

La versione PC di The Last of Us Parte I, al momento, ha vari problemi, questo però non dovrebbe completamente distrarre da quello che può offrire (o potrà, dopo le patch), a partire dalla qualità ludica e arrivando anche a una serie di contenuti esclusivi, come una serie di magliette per Ellie create a partire da varie serie TV e non solo.

Come riportato da Naughty Dog Central (non associato con Naughty Dog, precisiamo), una volta completato The Last of Us Parte I è possibile ottenere una serie di magliette per la ragazza. Queste si ispirato a Il Trono di Spade, Deadwood, I Soprano, The Wire, The Leftovers e Mortal Kombat.

Chi compra The Last of Us Parte I su Steam, inoltre, ottiene magliette legate a Left 4 Dead e a Portal. Invece, chi lo acquista su Epic Games Store ottiene una maglietta legata ad Alan Wake.

Per il momento non sappiamo se questi contenuti esclusivi per PC arriveranno anche su PS5: forse potrebbero essere rese disponibili dopo un certo periodo di tempo come DLC gratuito su console, ma si tratta solo di una speculazione.

Va anche sottolineato che The Leftovers è una serie TV del 2014, quindi tecnicamente non dovrebbe esistere nel mondo di The Last of Us, che ha inizio nel 2013. Trattandosi però di un piccolo extra, è chiaro che non ci si deve preoccupare troppo della canonicità del contenuto.

Ricordiamo infine che Naughty Dog ha annunciato due patch in arrivo la prossima settimana.