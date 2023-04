Tekken 8: due trailer per Leroy Smith e Asuka Kazama, i personaggi annunciati all'EVO Japan 2023

In occasione dell'EVO Japan 2023 sono stati annunciati nuovi personaggi di Tekken 8. Si tratta di Leroy Smith e Asuka Kazama. Potete vedere il trailer di entrambi i personaggi poco sotto.

Leroy Smith è un lottatore di origine americana. È un maestro di arti marziali introdotto per la prima volta in Tekken 7. Il suo annuncio era avvenuto all'EVO 2019. Ci sembra quindi perfetto che questa sua nuova versione per Tekken 8 sia stata presentata a un nuovo EVO.

Il trailer che trovate qui sotto ci mostra tutta una serie di mosse che Leroy Smith proporrà in Tekken 8: i più grandi esperti della serie saranno per certo in grado di notare le differenze tra la prima versione del personaggio e quella attuale.

Passiamo però ad Asuka Kazama. La ragazza è stata introdotta per la prima volta in Tekken 5. È stata presentata come la cugina di Jin Kazama e la nipote di Jun Kazama, ma la relazione con la sua famiglia è alquanto complessa. La lottatrice è di origine giapponese.

Qui sotto potete vedere il gameplay a lei dedicato, sempre pubblicato durante l'EVO Japan 2023.

Ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo anche che Tekken 8 è come Dark Souls, secondo Katsuhiro Harada: ecco perché.