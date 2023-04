Resident Evil: i fan hanno votato il personaggio preferito e il vincitore non stupisce nessuno

La famosa testata giapponese Famitsu ha indetto un sondaggio tra i fan di Resident Evil con lo scopo di scoprire qual è il personaggio della saga più amato. Vediamo la Top 10:

Leon Kennedy Jill Valentine Chris Redfield Ada Wong Claire Redfield Albert Wesker Ethan Winters Rebecca Chambers Piers Nivans Hunk

Come potete vedere, Leon Kennedy è in prima posizione, senza grande stupore. Non solo è di norma fortemente apprezzato dai fan, ma considerando l'eccitazione per l'uscita di Resident Evil 4 Remake, è chiaro che molti fan abbiano subito pensato a lui. Al secondo posto troviamo Jill Valentine, presente sia nel primo Resident Evil che nel terzo. Infine, sull'ultima posizione del podio troviamo Chris Redfield, che insieme a Jill è uno dei due protagonisti dell'originale capitolo della saga. Molti sono stupiti anche che Piers Nivans - da Resident Evil 6 - appaia in classifica, considerando che il sesto gioco è tra i meno amati.

Molto interessante anche il fatto che Albert Wesker appaia tra i personaggi preferiti, essendo al tempo stesso anche in prima posizione tra i personaggi più detestati dei fan di Resident Evil: pare che il pubblico giapponese sia fortemente diviso nel giudicare questo personaggio.

Si parla poi dei momenti più terrificanti della saga, con l'incontro col bambino mostruoso di Resident Evil Village in prima posizione. Tra i momenti più sorprendenti della saga vi è invece la scena dei cani che saltano dentro la villa dalla finestra del corridoio nel primo gioco.

Diteci, le vostre risposte sarebbero state le stesse o la pensate diversamente dai fan giapponesi di Resident Evil?

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Resident Evil 4 Remake.