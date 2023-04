L'idea di un gioco di corse su kart incentrato sulle emoji è qualcosa a cui difficilmente avremmo pensato, ma è anche vero che questa tipologia di giochi sembra un template standard da riempire con qualsiasi cosa possa venire in mente, tra serie su licenza, personaggi o - evidentemente - simboli pittografici, dunque non ci stupiamo più di nulla. Tuttavia un concetto un po' sconclusionato avrebbe bisogno di un supporto solidissimo in termini di gameplay, ed è qui che il gioco fa acqua da diverse parti, come vediamo in questa recensione di Emoji Kart Racer. Già il fatto di impostare l'intera identità del gioco su delle faccine che per il 99% del tempo non possiamo vedere, visto che l'inquadratura è ovviamente da dietro i protagonisti, la dice lunga sulla bizzarria di questo progetto, ma è anche abbastanza indicativo della sua consistenza generale.

Arriva peraltro in un momento piuttosto ricco di alternative in questo ambito: al di là dei nuovi tracciati di Mario Kart 8 Deluxe abbiamo visto il lancio di Kartrider Drift e siamo in attesa di The Karters 2, dunque la concorrenza non manca.

Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo sotto-genere del gioco di corse, ovvero un arcade di stampo classico che punta tutto sull'azione possibilmente multiplayer, guardando ben poco al realismo della guida ma soprattutto al divertimento immediato. Non c'è nemmeno un vago contesto narrativo, cosa comprensibile considerando che la premessa di una corsa tra emoji non è probabilmente una fonte d'ispirazione di altissimo profilo, mentre è presente la classica progressione fra diversi campionati costituiti da vari tracciati posti in sequenza.