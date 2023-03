My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di purai.prih è perfettamente fedele

My Hero Academia sta per concludere la sesta stagione dell'anime. La storia di tanti personaggi prosegue e anche il mondo del cosplay continua a tenere vivi tanti eroi e villain della saga. Un esempio è il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da purai.prih.

purai.prih ha realizzato un cosplay semplice e fedele del personaggio col suo costume da eroina. Tutti i dettagli sono al proprio posto e si tratta di un cosplay ben realizzato. Ricordiamo che Momo Yaoyorozu in My Hero Academia ha il potete di creare oggetti direttamente dalla propria pelle, così come dimostra l'immagine tratta dall'anime che è presente come seconda fotografia.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da purai.prih? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?