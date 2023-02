My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di pepperonipizzzarolls è già pronta a colpirvi

My Hero Academia si avvicina al finale della stagione 6 dell'anime e nuovi personaggi fanno capolino nelle puntate. Ovviamente proseguono anche le storie di quelli già noti, che spesso sono i preferiti degli appassionati. Tra gli eroi, i fan amano soprattutto i compagni di classe del protagonista, come ad esempio Momo Yaoyorozu. Ora, pepperonipizzzarolls ci propone il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu.

pepperonipizzzarolls ci propone un cosplay classico del personaggio nel suo costume da eroe. L'eroina è in grado di creare oggetti dalla propria pelle e spesso evoca un bastone di metallo da usare come arma: anche questo non manca dal cosplay. Se scorrete nelle fotografie, inoltre, vi imbatterete in una sorpresa, anche se forse non proprio gradita!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da pepperonipizzzarolls? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?