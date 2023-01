My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di xoxoindi_designs è curato in ogni dettaglio

My Hero Academia continua ad essere molto amato e il mondo del cosplay non mette da parte i suoi personaggi, tra nuovi e classici. Parlando proprio di personaggi più noti, ora possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu, realizzato da xoxoindi_designs. Il risultato è fedelissimo al personaggio originale.

xoxoindi_designs non è solo la cosplayer, in questo caso, ma ha anche realizzato il costume, la parrucca, il trucco e ha scattato la fotografia. La donna inoltre ha una propria attività e vende le parrucche da lei create tramite etsy. Si tratta di parrucche di altissima qualità (e giustamente molto costose): la foto del cosplay è quindi anche un modo per mostrare il suo prodotto.

Se siete fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di hannahjoslyn sa come divertirsi. Ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di dali.cos ha già il bastone in mano per colpirvi. Come non citare poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di regina_cosplay ci mostra la forza del personaggio. Chiudiamo con il cosplay di Momo Yaoyorozu di refeen è di grande bellezza.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da xoxoindi_desings? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?