Metal Gear Solid 2: una streamer ha completato il gioco usando un dance pad, in meno di nove ore

Una streamer di Twitch ha completato Metal Gear Solid 2 in meno di nove ore con un dance pad della PS3.

Parliamo precisamente della streamer RealKittyRawr, che ha deciso di mettersi alla prova con il secondo gioco di Metal Gear Solid. Il videogame è stato completato a difficoltà normale giocando interamente con un dance pad. Si tratta di una sfida non da poco, non solo perché richiede una certa coordinazione ma anche perché è fisicamente impegnativa in quanto è necessario rimanere in piedi e "ballare" continuamente.

Qui sotto potete vedere i momenti finali della sua partita. La streamer, comprensibilmente, si emoziona e gioisce saltellando in giro per la stanza.

RealKittyRawr non è nuova a questo tipo di sfide: ha infatti completato tutti e tre i giochi originali di Resident Evil con il suo dance pad, oltre a Metal Gear Solid 1 e 2. Metal Gear Solid 3 è "sicuramente il prossimo", ha detto, e sono previsti degli stream anche per Bayonetta 3, Persona 3, Dead Space Remake, Castlevania DS e Silent Hill 3.

Usare dei dance pad per giocare non è ovviamente un'idea originale. Ad esempio, una famosa streamer ha battuto due Malenia in Elden Ring contemporaneamente con dance pad e DualSense.