Gylt: il team di sviluppo suggerisce che l'ex-esclusiva Stadia sarà "presto" disponibile

Lo scorso ottobre Tequila Works aveva confermato che Gylt - nato come esclusiva di Stadia - sarà pubblicato anche su altre piattaforme nel corso del 2023. Non avevamo altri dettagli, ma ora sembra che le cose si stiano muovendo. Il profilo Twitter ufficiale del team di sviluppo ha infatti suggerito che il gioco sarà "presto" disponibile.

Precisamente, come potete vedere poco sotto, Tequila Works ha condiviso un tweet con solo la parola "Soon", ovvero "presto", e un'immagine di Gylt. È anche possibile che il team stia semplicemente suggerendo che avremo novità "presto" e non si riferisca all'uscita, ma ci pare l'opzione meno credibile.

Considerando che il gioco è stato pubblicato tre anni fa, è più credibile che Tequila Works annunci direttamente la disponibilità dell'avventura, senza tirare troppo per le lunghe la questione. In ogni caso, pare che non dovremo attendere troppo per scoprire esattamente quando sarà pubblicato e soprattutto su quali piattaforme. Una versione PC sembra scontata, ma sarà interessante capire se arriverà anche su tutte le console e magari anche su mobile.

Ricordiamo che Stadia non è più disponibile dalla mattina del 19 gennaio 2023 italiano. La chiusura del servizio ha significato la perdita di alcuni giochi esclusivi, come ad esempio uno rilasciato proprio a inizio gennaio 2023.

Gylt è avventura di genere survival horror che affronta temi come il bullismo e gli incubi. La protagonista è Sally, una ragazzina che cerca la cugina scomparsa, Emily. Diteci, avete giocato a Gylt su Stadia o coglierete l'occasione di recuperarlo su un'altra piattaforma?