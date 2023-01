Microsoft: i team di AltSpace VR e Mixed Reality sono stati licenziati nella loro interezza

Come già sappiamo, Microsoft è in procinto di licenziare circa 10.000 dipendenti all'interno di vari suoi team, compresi quelli videoludici. Ora, scopriamo più precisamente che tra i licenziamenti è compreso l'intero team di AltSpaceVR, che sarà chiuso il 10 marzo 2023. Anche l'intero team di Mixed Reality è stato licenziato.

AltSpaceVR - piattaforma social VR - era stato acquisto da Microsoft nel 2017. L'eliminazione dell'intero team dovrebbe anche ridurre significativamente l'investimento della compagnia di Redmond sui metaversi. Si suppone che Microsoft Mesh diventi il successore di AltSpaceVR, ma non è chiaro quanto la compagnia sia seria nell'idea di investire in questa direzione.

Come detto, Microsoft ha licenziato anche l'intero team dietro al framework MRTK, ovvero "Mixed Reality Tool Kit", un framework cross-platform dedicato alla realtà virtuale. È stato creato per le integrazioni di Unity VR e funziona con gli headset di Meta, con un focus anche su HoloLens. L'eliminazione dell'intero team di MRTK - che avrebbe dovuto pubblicare una nuova versione il prossimo mese - lascia intendere che Microsoft non ha molta fretta nell'investire sulla realtà virtuale.

Come detto, Microsoft ha licenziato anche personale dalle sue divisioni videoludiche. A questo riguardo, Phil Spencer di Xbox ha detto che i licenziamenti sono stati "dolorosi" ma necessari.