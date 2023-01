Bright Memory: Infinite, aggiornamento permette di ammirare Sheila a 360° in Perspective-assist Mode

Bright Memory: Infinite è stato aggiornato ancora una volta, con l'aggiunta della possibilità di guardare il modello di Sheila da tutti i lati, ruotandole intorno quando in Perspective.assist Mode, ossia quando si è selezionata la modalità in terza persona.

A che serve, vi chiederete voi, visto che si tratta di un FPS, anche decisamente breve? Già il nome della modalità dovrebbe darvi un'indizio: Perspective-assist. Togliendo "ist" otteniamo un più esplicito perspective ass, ossia prospettiva dalle natiche (per non scadere nella volgarità). Se questo piccolo gioco di parole e i costumi sexy per vestire la protagonista lanciati a raffica come DLC nel corso dei mesi non fossero sufficienti a farvi capire la ratio della nuova funzionalità, ora è arrivato questo aggiornamento che di fatto consente di guardare la ragazza nella sua interezza.

Naturalmente si tratta soltanto di ipotesi nostre, per carità. Ma tanta attenzione per mostrare le fattezze di Sheila in un gioco che avrebbe bisogno di ben altre aggiunte (si finisce in un soffio), qualche sospetto lo fanno sicuramente venire.

Comunque sia l'aggiornamento è stato anche l'occasione per risolvere alcuni dei bug introdotti con la Perspective-assist Mode, alcuni dei quali decisamente fastidiosi.