Dead Space remake: spunta un finale alternativo dagli obiettivi

Pare che il remake di Dead Space potrebbe avere un finale alternativo, non presente nel gioco originale. Lo si è appreso leggendo l'elenco degli obiettivi, che hanno fatto luce sui contenuti del gioco.

Ora fate attenzione, perché di seguito parleremo esplicitamente del finale del Dead Space del 2008, che potrebbe essere anche quello del remake. Se non volete anticipazioni di sorta, non leggete oltre. Altrimenti proseguite pure.

Uno degli obiettivi segreti del nuovo Dead Space si chiama "Reunion" e richiede di vedere il finale alternativo a tutti i livelli di difficoltà. Ciò significa che il nuovo Dead Space potrebbe avere almeno due finali, a differenza dell'originale del 2008.

Il Dead Space originale si concludeva con il protagonista, Isaac Clarke, che fuggiva dall'Ishimura e veniva attaccato da un'allucinazione di Nicole, la sua fidanzata. Il finale era aperto e precludeva all'arrivo di Dead Space 2, dove i giocatori ritrovavano Isaac prigioniero dello Sprawl, una gigantesca stazione spaziale.

Cosa significherà la presenza del finale alternativo? Intanto che ci potrebbe esserci qualche variazione nella trama. Sicuramente il finale originale sarà presente, ma a questo punto siamo anche curiosi di capire cosa possa nascondere il nuovo. Naturalmente si tratta di speculazioni, quindi prendetele come tali. Non ci resta che attendere l'arrivo del gioco su PC, Xbox Series X e S e PS5 per scoprire la verità.