Rockstar Games: tutti i suoi giochi in sconto su Steam

Rockstar Games ha lanciato una tornata di saldi su Steam, mettendo in sconto tutti i suoi giochi presenti sulla piattaforma, a partire dalla recentissima Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Si tratta di un ottimo modo per ottenere alcuni classici a prezzo ribassato, compresi i giochi più recenti.

La già citata Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition viene infatti venduta con il 50% di sconto. Quindi a 29,99€ invece di 59,99€. Segue Red Dead Redemption 2 che può essere portato a casa per 19,79€ invece di 59,99€ (-67%). Volendo è anche possibile acquistare solo Red Dead Online per 9,99€ invece di 19,99€ (-50%) (anche non va detto che l'online non versa proprio in ottime condizioni).

Se vi piacciono i criminali moderni invece di quelli del passato, potete acquistare Grand Theft Auto V per 14,99€ invece di 39,99€, oppure Grand Theft Auto IV: The Complete Edition per soli 5,99€ invece di 19,99€. Include anche Episodes From Liberty City.

Tra le offerte c'è anche la trilogia di Max Payne, con una stranezza: il secondo capitolo è l'unico a non essere in saldo. Chissà come mai.

Comunque sia, per dare uno sguardo a tutte le offerte non vi rimane che andare sulla pagina dei saldi di Rockstar Games su Steam. Sbrigatevi, prima che i prezzi tornino quelli normali!