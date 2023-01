Titanfall 2: prezzo più basso di sempre su Steam, viene via per un cappuccino

Electronic Arts sta vendendo Titanfall 2 su Steam al suo prezzo più basso di sempre: 2,99€, ossia con il 90% di sconto sul prezzo base. Un cappuccino al bar con cornetto semplice.

L'occasione per praticare una tale offerta sono i saldi per il Capodanno cinese, quest'anno trattati dalla piattaforma di Valve come un evento secondario, ma comunque sfruttati da molti editori per vendere qualche copia in più dei loro titoli. Tra le altre offerte di EA, Need For Speed Unbound al 50% di sconto (34,99€ invece di 69,99€), Star Wars Jedi: Fallen Order all'88% di sconto (4,79€ invece di 39,99€) e F1 22 al 70% di sconto (17,99€ invece di 59,99€).

Pagina di Titanfall 2 su Steam

Pagina dei saldi di Electronic Arts per il capodanno lunare su Steam

Titanfall 2 è uno sparatutto famoso per diversi motivi. Il principale è l'ottima campagna single player, considerata una delle migliori degli FPS moderni (pur ormai risalendo al 2016). L'altro è lo scarso successo iniziale, con recupero sulla lunga distanza che lo ha fatto diventare un titolo di culto, tanto che molti vorrebbero che Respawn Entertainment gli desse un seguito vero e proprio. Difficile, visto il successo di Apex Legends, ma chiedere non costa nulla.