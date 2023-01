Pokémon GO: allenatore lascia un regalo vero alla sua vicina PokeStop

Un allenatore di Pokémon GO ha deciso di fare un dono reale agli altri allenatori in visita alla PokeStop posta nelle sue vicinanze: un peluche di Pikachu. Si tratta di un piccolo gesto, ma che dimostra un grande senso della comunità.

Le PokeStop sono parte integrante dell'esperienza di Pokémon GO perché, quando visitate, permettono di ottenere premi vari, come oggetti o anche lo sblocco di uova dei Pokémon o di Pokeball. Per questo molti giocatori le raggiungono con grande gioia, affrontando anche dei veri e propri viaggi in alcuni casi.

L'utente Reddit u/page113 ha però deciso di fare il passo successivo, arricchendo una PokeStop con un simpatico Pikachu, pronto ad accogliere gli altri allenatori. Naturalmente in epoca social il tutto è stato accuratamente documentato. L'allenatore successivo ha potuto quindi portarsi a casa il simpatico pupazzo, come riportato da u/page113 che è andato a controllare se fosse stato preso.

Da notare che in una delle foto è visibile anche la lettera lasciata al fortunato che riceverà il dono. A cosa si deve questo gesto? u/page113 ha spiegato che si è ispirato a dei comportamenti simili di cui ha sentito parlare in passato.