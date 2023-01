Come non rimanere affascinati dalle nuove tecnologie, soprattutto quelle basate sull'intelligenza artificiale? Recentemente si è fatto un gran parlare di ChatGPT e delle sue capacità nell'elaborazione dei testi. Quindi ne abbiamo testato l'onniscienza chiedendogli di scriverci alcuni articoli relativi a dei videogiochi. Il risultato è stato davvero sorprendente.

Alla domanda: "Puoi scrivermi una recensione di Cyberpunk 2077?" ChatGPT ha risposto:

"Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da CD Projekt Red e pubblicato da CD Projekt. Il gioco è ambientato in un futuro distopico in cui la tecnologia ha raggiunto livelli estremi e la società è divisa in classi sociali fortemente contrastanti.

La grafica del gioco è straordinaria, con una cura per i dettagli e una rappresentazione visiva della città futuristica di Night City davvero impressionante. L'ambientazione è immersiva e l'atmosfera è resa ancora più potente dalla colonna sonora e dalla narrazione di qualità.

Il sistema di gioco offre una grande libertà di scelta e personalizzazione del personaggio, permettendo di sviluppare diverse abilità e di personalizzare l'aspetto fisico del personaggio. La trama principale è ben scritta e coinvolgente, anche se alcune missioni secondarie possono risultare ripetitive.

In generale, Cyberpunk 2077 è un gioco emozionante e ambizioso che offre un'esperienza di gioco unica e immersiva. Tuttavia, al momento del lancio, il gioco ha avuto problemi tecnici su alcune piattaforme, rendendo l'esperienza di gioco meno fluida per alcuni utenti. Inoltre, è stato criticato per alcune scelte di design che hanno minato l'immersione del giocatore nell'ambientazione distopica rappresentata."

Invece alla domanda: "Puoi scrivermi un'anteprima di Hogwarts Legacy?" ChatGPT ha risposto:

"Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'avventura sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Il gioco ti consente di esplorare la scuola di magia di Hogwarts e di intraprendere missioni mentre crei il tuo personaggio e sviluppi le tue abilità magiche. Il gioco ti permette di vivere un'esperienza immersiva nell'universo di Harry Potter, che include la possibilità di incontrare personaggi famosi della serie e di partecipare a lezioni di magia.

Il gioco offre un sistema di gioco open-world che consente di esplorare liberamente la scuola di Hogwarts e i suoi dintorni. Inoltre, il sistema di combattimento è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente, con una vasta gamma di incantesimi e incantesimi da utilizzare in combattimento.

Il gioco include anche un sistema di personalizzazione del personaggio che ti consente di scegliere il tuo aspetto fisico, la tua scuola di magia e il tuo percorso di carriera. Inoltre, il gioco include anche una serie di sfide e misteri da risolvere, che ti aiuteranno a sviluppare ulteriormente le tue abilità magiche e a scoprire segreti nascosti della scuola.

In generale, Hogwarts Legacy sembra essere un gioco emozionante e immersivo che offre un'esperienza di gioco unica nell'universo di Harry Potter. Il gioco è stato rinviato al 2022, quindi gli appassionati di Harry Potter potranno goderselo molto presto."

Con i giochi moderni si è dimostrato bravo e informato. Così abbiamo voluto testarlo con un gioco del passato. Gli abbiamo quindi chiesto: "Puoi scrivere una recensione di Cannon Fodder di Sensible Software?" ChatGPT non si è fatto trovare impreparato, pur avendo commesso qualche errore in più rispetto agli altri due articoli (evidentemente ci sono meno fonti da rielaborare):

"Cannon Fodder è un gioco di strategia a turni sviluppato da Sensible Software e pubblicato per prima volta nel 1993 per il Commodore Amiga. Il gioco è stato poi portato su diverse piattaforme, tra cui PC e consolle.

Il gioco presenta un'ambientazione militare e offre un'esperienza di gioco dura e impegnativa. La trama del gioco segue le avventure di un gruppo di soldati della fantasia chiamati "Cannon Fodder" che devono completare missioni in una serie di teatri di guerra. Il giocatore deve utilizzare la propria strategia per completare le missioni, utilizzando la propria squadra di soldati per combattere nemici e superare ostacoli.

Il gioco presenta una grafica a 2D semplice ma efficace e una colonna sonora accattivante. Il sistema di controllo è intuitivo e facile da imparare, anche se il gioco può essere impegnativo per i principianti. Il gioco include anche una serie di sfide e missioni secondarie che offrono una maggiore varietà di gioco.

In generale Cannon Fodder è un gioco di strategia divertente e impegnativo che offre un'esperienza di gioco unica. La sua grafica semplice e la colonna sonora accattivante, uniti al sistema di gioco ben equilibrato e alla trama avvincente lo rendono un gioco che può essere apprezzato anche a distanza di anni dalla sua uscita. Tuttavia, il tema della guerra e la morte dei personaggi potrebbe non essere adatto a tutti."

Alla fine, abbiamo voluto testare anche le sue doti da insider, chiedendogli: "Quale sarà il prossimo gioco di Sony Santa Monica?" ChatGPT, purtroppo, ha le nostre stesse informazioni:

"Al momento non ho informazioni su quali siano i progetti futuri di Sony Santa Monica. La società è nota per aver sviluppato la serie di God of War, quindi potrebbe essere che stiano lavorando a un nuovo capitolo della serie o a un gioco completamente nuovo. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte della società riguardo a ciò che stanno sviluppando attualmente. Ti consiglio di tenere d'occhio i loro canali ufficiali per eventuali annunci o notizie sui loro prossimi progetti."

Naturalmente, a corollario del tutto, come immagine di copertina non potevamo che sceglierne una generata da un'intelligenza artificiale (Dall-E).