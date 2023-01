Xbox: i licenziamenti sono stati "dolorosi" ma necessari, secondo Phil Spencer

Phil Spencer, responsabile dei videogiochi di Microsoft, ha affrontato la questione dei licenziamenti di questa settimana, affermando che si tratta di "scelte dolorose".

Ricordiamo che Microsoft ha da poco confermato l'intenzione di licenziare circa 10.000 persone ed è stato confermato che i licenziamenti riguarderanno anche le divisioni videoludiche dell'azienda, in particolare lo sviluppatore di Halo 343 Industries, Bethesda Game Studios e il settore marketing.

Phil Spencer ha poi inviato un'e-mail a tutta l'azienda, ottenuta e pubblicata da Kotaku, in cui comunicava ai dipendenti che i tagli sarebbero serviti a garantire il successo a lungo termine.

"Questa è stata una settimana difficile in tutta Microsoft e all'interno dei nostri team. Ora che molte delle conversazioni faccia a faccia e dei team sono avvenute, voglio prendermi un momento per ribadire il messaggio che avete sentito dai vostri leader".

"Questo è un momento difficile per la nostra azienda e le azioni di questa settimana sono state scelte dolorose. Il Gaming Leadership Team ha dovuto prendere decisioni che, a nostro avviso, ci hanno permesso di garantire il successo a lungo termine dei nostri prodotti e della nostra attività, ma i risultati individuali di tali decisioni sono reali. So che fa male. Vi ringrazio per aver sostenuto i nostri colleghi durante l'elaborazione di questi cambiamenti".

L'e-mail prosegue: "Nelle prossime settimane avremo molte occasioni per metterci in contatto e rispondere alle vostre domande, compreso il Monthly Gaming Update della prossima settimana per i team che parteciperanno a quell'incontro. Sono inoltre in stretto contatto con i team di ZeniMax per fornire supporto".

"Il Gaming Leadership Team e io ci impegniamo a essere il più trasparenti possibile. Proseguire con il lavoro tra i molti dubbi è impegnativo, ma sono fiducioso che insieme riusciremo a superare questo momento difficile."

"Xbox ha una lunga storia di successi grazie al lavoro che svolgete al servizio dei giocatori, dei creatori e gli uni degli altri. Il vostro lavoro è profondamente apprezzato e valorizzato in questi tempi di cambiamento ed è parte integrante del nostro slancio aziendale."

"Sono fiducioso nel nostro futuro e orgoglioso di far parte di questo team, ma anche consapevole che questo è un momento impegnativo e voglio ringraziarvi per tutto quello che fate qui".

Microsoft ha dichiarato che i tagli sono stati effettuati "in risposta alle condizioni macroeconomiche e alle mutate priorità dei clienti".

Ovviamente non tutti la pensano allo stesso modo: i licenziamenti in 343 Industries sono colpa dei dirigenti per un ex designer.