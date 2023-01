Xbox Developer_Direct: annunci su più di 4 giochi, date d'uscita e Game Pass, per Jez Corden

L'evento Xbox Developer_Direct si avvicina, con appuntamento fissato per mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 21:00 italiane, e il solito Jez Corden, giornalista di Windows Central sempre molto vicino alle questioni relative a Xbox, ha riferito qualche anticipazione riportando possibili annunci su più di 4 giochi, date d'uscita e Xbox Game Pass.

La quantità di giochi è interessante, perché andrebbe oltre ai titoli che già sappiamo che saranno presenti, in quanto annunciati proprio da Microsoft: sappiamo che all'evento verranno mostrati Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e contenuti su The Elder Scrolls Online, ma secondo Corden ci sarà spazio anche per altri giochi oltre a questi quattro.

Tra i maggiori indiziati ci sono Wo Long: Fallen Dynasty e Atomic Heart, ma potrebbero non essere i soli, visto che questi potrebbero essere maggiormente collegati agli annunci su Xbox Game Pass. In ogni caso, potrebbero esserci più contenuti di quelli annunci finora in via ufficiale da Microsoft.



Per quanto riguarda le date d'uscita, secondo Corden dovrebbero esserci quasi sicuramente quelle di tutti i titoli presenti ma ha dei dubbi su Forza Motorsport, cosa che peraltro sembrerebbe cozzare con altre informazioni provenienti anche da fonti più o meno ufficiali, dunque qui la cosa risulta un po' dubbia.

Altri annunci dovrebbero poi riguardare il Game Pass, con la possibile presentazione ufficiale dell'abbonamento Family Plan in USA (e forse anche altrove) e altri annunci possibili su novità in arrivo nel catalogo.