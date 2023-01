Google Stadia ha pubblicato un gioco esclusivo, pochi giorni prima della chiusura del servizio

Google Stadia sarà per sempre chiuso il 18 gennaio 2023, ma a pochi giorni da tale data la compagnia americana ha deciso di fare un piccolo regalo al mondo: ha reso disponibile un gioco esclusivo della piattaforma, Worm Game.

Worm Game è un gioco che è stato usato per fare dei test di varie funzioni di Stadia prima del lancio ufficiale della piattaforma. Si tratta di un piccolo videogame ispirato a Snake. Certamente non è molto elaborato a livello visivo, ma ha vari livelli, la possibilità di cambiare il colore del proprio verme e quattro modalità: Campagna, Arcade, Multigiocatore e Creazione.

Se siete interessati a provarlo, vi basta raggiungere Stadia tramite browser e, con il vostro account, fare una partita. Ovviamente, Worm Game sparirà il 18 gennaio 2023 e non sarà trasportato su altre piattaforme, visto che è stato creato dal team di Stadia.

"Gioca al videogame che è arrivato a Stadia prima che Stadia arrivasse al mondo", ha scritto il team di Stadia Platform Content. "Worm Game" è un titolo umile che abbiamo usato per testare molte delle funzionalità di Stadia, a partire da ben prima del lancio pubblico del 2019, fino al 2022. Non vincerà il titolo di gioco dell'anno, ma il team di Stadia ha trascorso molto tempo a giocarci e abbiamo pensato di condividerlo con voi. Grazie per aver giocato e per tutto".

Questa, in ogni caso, non è l'unica novità dell'ultimo minuto: Stadia ha pubblicato un aggiornamento per il controller ufficiale, rendendo disponibile il bluetooth.