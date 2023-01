Un nuovo weekend è arrivato e noi videogiocatori, in questo fresco gennaio, abbiamo modo di passare un po' di tempo sui nostri videogiochi preferiti, tra un impegno di famiglia e una gita all'aperto (tempo permettendo). Ogni giocatore avrà il proprio gioco del momento e quindi vi chiediamo, cosa giocherete questo weekend del 14 gennaio 2023?

Di norma gennaio non è il mese più intenso in termini di nuove uscite, visto che gli sviluppatori preferiscono febbraio e marzo (visto che si avvicina la fine dell'anno fiscale). Nondimeno, in questa settimana sono stati resi disponibili vari titoli molto interessanti, a cominciare dall'italiano Children of Silentown, un'avventura punta e clicca di qualità.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Children of Silentown funziona: racconta una bella storia, ha degli ottimi momenti ed è caratterizzata da uno stile visivo accattivante. Ha dei piccoli problemi di dizione e risulta forse un po' troppo facile, soprattutto se si ha già esperienza con il genere, ma scorre davvero bene e alla fine è risultata più profonda di quanto non pensassimo inizialmente."

Se preferite qualcosa di più action, allora dovreste vedere Vengeful Guardian: Moonrider. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Vengeful Guardian: Moonrider è il frutto più maturo di uno studio di sviluppo che non smette di stupire per la capacità che ha di guardare ai videogiochi classici, individuandone i punti di forza così da replicarli in modo perfetto, pur rimaneggiandoli per ottenere un risultato ogni volta unico. Il paradosso è che proprio il suo più grande punto di forza è la sua maggiore debolezza, perché Vengeful Guardian: Moonrider sembra disinteressato a parlare a un pubblico moderno, mirando esclusivamente a coloro che sono in grado di comprendere e apprezzare le sue numerose fonti. Bello e scontroso allo stesso tempo, quasi spietato nel suo non voler scendere a compromessi."

In chiusura, vi ricordiamo anche che è da poco stato pubblicato One Piece Odyssey, un validissimo gioco di ruolo che riesce finalmente a dare agli appassionati dell'opera di Oda un gioco di qualità diverso dal genere musou.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "One Piece Odyssey forse non verrà ricordato tra i migliori JRPG di sempre, ma tra i migliori giochi di One Piece mai fatti indubbiamente sì. E pur sapendo che si tratta di un'asticella molto bassa da superare, non riteniamo sia il caso di sminuire il lavoro di ILCA su un prodotto che, pur con qualche inciampo strutturale e una manciata di sbilanciamenti nella progressione della difficoltà, si dimostra dall'inizio alla fine un progetto ricco di amore per la saga di Oda e per i suoi fan. Consigliatissimo se amate le avventure di Rufy e ciurma, o anche solo se volete godervi un JRPG rispettabile."

Ovviamente per molti questo fine settimana sarà il momento adeguato per giocare qualche titoli rimasto nel backlog. Diteci, quindi, cosa giocherete nel weekend del 14 gennaio 2023?