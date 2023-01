Children of Silentown, la recensione di un’avventura sulla paura e il silenzio

Lucy è una bambina che vive insieme ai genitori in un villaggio circondato da una foresta in cui tutti seguono delle regole stringenti: non si gira per le strade dopo il calare del sole, non si urla e non si esce dall'area abitata. Chiunque le violi finisce per sparire e non tornare più. Si dice che oltre gli alberi vivano dei terribili mostri, che però nessuno sembra aver mai visto. Lucy si attiene rigorosamente a quanto prescritto, almeno finché un giorno un fatto drammatico non fa esplodere la sua voglia di scoprire la verità, tenuta in qualche modo a bada fino a quel momento.

Gameplay: i canti

Nel villaggio si svolge la maggior parte dell'avventura

Elf Games è un talentuoso studio di sviluppo indipendente italiano che aveva già dato prova di sé con l'ottimo Little Briar Rose, un'avventura punta e clicca con la grafica ispirata allo stile artistico delle vetrate. Children of Silentown, che mantiene lo stesso genere, è una prova di grande maturità autoriale, sia nella storia che racconta, sia nello stile visivo: un particolare 2D disegnato a mano che richiama i libri illustrati per bambini. Quindi abbiamo personaggi con la testa molto grande, gli occhi tondi completamente bianchi e gli arti stilizzati in cui non si vedono mani e piedi, e abbiamo ambienti "pitturati" che vanno a formare un mondo onirico, in cui ogni oggetto assume un forte valore simbolico.

L'idea generale che il gioco trasmette da subito è quello di trovarsi all'interno di una fiaba dai toni cupi e malinconici in cui andiamo in giro a raccogliere oggetti, li combiniamo e li usiamo nello stesso scenario tramite un comodo inventario che si apre sulla parte sinistra dello schermo. Con l'evolversi della storia, Lucy imparerà inoltre dei canti, che diventeranno sempre più centrali nella risoluzione dei vari enigmi.

Non siamo proprio dalle parti di Loom, ma il riferimento al gioco di Lucasfilm appare abbastanza chiaro, anche se qui la musica viene usata in modo molto diverso. Ognuno dei canti è formato da tre note e ha effetti differenti, che si traducono in dei mini giochi unici. Ad esempio possiamo letteralmente ricucire i sogni di alcune persone, facendo correre un filo su dei lembi di stoffa cercando di passare per tutti i bottoni, così da scoprire cosa desiderano, oppure possiamo "illuminare" delle aree segrete accendendo degli occhi su delle griglie, evitando però di fare troppa luce in alcuni punti specifici. I mini giochi sono legati ai singoli canti e si ripetono sempre più difficili fino alla fine dell'avventura, senza però mai essere impossibili. In questa maniera si può seguire la storia in modo costante, arrivando alla fine in poco più di sei ore, un tempo perfetto visto quanto raccontato (volendo poi si può continuare a giocare in modalità nuovo gioco +).