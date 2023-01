Ys IX: Monstrum Nox, data d'uscita della versione PS5 annunciata, nuovo trailer per i personaggi

L'editore NIS America ha annunciato la data d'uscita ufficiale della versione PS5 di Ys IX: Monstrum Nox: il 12 maggio 2023. Non manca molto per poterci giocare anche sulla console di ultima generazione di Sony, dopo averlo visto in azione su PC, Nintendo Switch e PS4.

Contestualmente è stato pubblicato anche un trailer per mostrare tutti i personaggi giocabili. Il video è composto di sequenze di gioco che mostrano gli eroi in azione, compresi dei loro poteri unici.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Ys IX: Monstrum Nox (relativa alla versione PS4), in cui il prode Christian Colli ha scritto: Ys IX piacerà sicuramente ai fan di Adol Christin e a tutti quelli che hanno apprezzato il precedente capitolo col suo avvincente sistema di combattimento, ma dobbiamo ammettere di aver preferito la storia di Lacrimosa of Dana perché forse quella di Monstrum Nox è troppo ambiziosa per le risorse limitate di Falcom. Il nuovo episodio della sua saga storica ha dimostrato, se non altro, che lo sviluppatore nipponico deve volare più alto: Ys ha ormai le potenzialità per abbracciare un pubblico molto più ampio, ma non ci riuscirà senza tenere il passo della concorrenza. Vogliamo essere chiari: Ys IX è un ottimo GDR d'azione, equilibrato e divertente... solo che a vedersi sembra troppo vecchio.