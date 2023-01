Horizon Forbidden West: l'80% delle vendite europee non legate ai bundle con PS5

Il giornalista Christopher Dring ha svelato via Twitter che l'80% delle copie di Horizon Forbidden West vendute in Europa, lo sono state in forma autonoma. Quindi non erano legate a bundle con PS5.

Perché questa precisazione? Dring ha provato a dare risposta ad alcune leggende urbane che girano per la rete, anche tra presunti esperti del settore, secondo le quali alcuni titoli PlayStation, come God of War Ragnarok e, appunto, Horizon Forbidden West, avrebbero venduto bene perché legati a dei bundle.

Come spesso accade su internet, Dring, che conosce i dati ufficiali delle vendite dei videogiochi in Europa, di cui fa resoconti completi settimanali su Games Industry, ottenuti dalle compagnie che si occupano di rilevarli, si è trovato contestato da gente che, forte probabilmente dell'osservazione del negozio sotto casa, ha continuato ad affermare che il grosso delle vendite dei due giochi, in particolare Horizon Forbidden West, è stato fatto tramite bundle.

Nella battaglia dei dati a caso, tale Deviln Anderson ha scritto che: "Il punto è che delle dieci milioni (di PS5) vendute quest'anno, la maggior parte erano bundle e la maggior parte di questi erano bundle con Horizon. Non è difficile. La proprietà transitiva dice che se PS5 vende e viene data con un gioco, il gioco vende. Non c'è niente da discutere, è ciò che è accaduto."

Di fronte a tanta sicumera, Dring non ha potuto che rispondere con un dato ulteriore, affermando che in realtà l'80% delle copie europee di Horizon Forbidden West sono state vendute autonomamente, ossia fuori dai bundle. Quindi solo il 20% erano legate alla vendita dell'hardware. Non sono poche, ma non è nemmeno giusto affermare che siano la maggior parte delle vendite.