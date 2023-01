Tales of Symphonia Remastered: nuovo trailer mostra il gameplay del gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Symphonia Remastered, per mostrare in azione il gameplay del gioco. Si tratta di un video di circa un minuto e mezzo che mostra diverse sequenze di gioco, tra esplorazione, dialoghi e combattimenti, tutti nella nuova veste grafica (molto simile a quella originale, ma in alta definizione).

Tales of Symphonia viene considerato uno dei grandi classici dei JRPG. Questa è la prima volta che arriva su Nintendo Switch.

L'epica battaglia per la sopravvivenza

In un mondo morente, la leggenda narra che un giorno un Prescelto sorgerà tra la gente e la terra rinascerà. La linea che separa il bene dal male si confonde in quest'epica avventura, dove il destino di due mondi interconnessi è appeso a un filo. Segui Lloyd Irving e i suoi amici nel loro viaggio per salvare entrambi i mondi.

Immergiti ancora una volta nel mondo di Tales of Symphonia, un'entusiasmante e amatissimo GDR d'azione, ora disponibile con grafica e gameplay migliorati!

Caratteristiche principali

UN'AVVENTURA EPICA

Esplora un mondo vivo e complesso pieno di personaggi indimenticabili e vivi una storia ricca di emozioni come mai prima d'ora.

COMPLETAMENTE RESTAURATO

Grafica e gameplay migliorati.

BATTAGLIE ADRENALINICHE

Gioca con un massimo di 3 amici in modalità cooperativa locale e affronta potenti nemici in battaglie in tempo reale. Combina centinaia di attacchi speciali e magie.

UN CAPOLAVORO 3D

Goditi le fantastiche scene d'intermezzo stile anime e lasciati coinvolgere dai personaggi in cel-shading creati dal famoso artista Kosuke Fujishima.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tales of Symphonia Remastered è atteso in tutto il mondo per il 17 febbraio 2023. Uscirà su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S.