Naughty Dog: sviluppatore afferma che da ora i giochi dello studio "si fideranno del giocatore"

Sembra che Naughty Dog voglia abbracciare parte della filosofia di design dei giochi di FromSoftware, come confermano le parole di un altro sviluppatore, che ha detto che da adesso in poi i giochi dello studio "si fideranno del giocatore".

La dichiarazione di Vinit Agarwal, questo il suo nome, arriva a fare eco a quella di Neil Druckmann, rimasto folgorato sulla via di Damasco per la narrativa di Elden Ring.

Agarwal non è un passante qualsiasi, ma il co-game director del gioco multiplayer di The Last of Us, comunemente appellato come "Fazioni". Il suo commento è arrivato via Twitter, dove ha svelato di aver parlato con Hidetake Miyazaki di FromSoftware il mese scorso. Pare che i due abbiano discusso di come lasciare le redini ai giocatori.

Agarwal: "Il mese scorso ho parlato di Elden Ring con Miyazaki-san e una delle cose che ci siamo ripetuti è stata quella di fidarsi del giocatore. Consente di realizzare un design più appagante sia per il giocatore, sia per lo sviluppatore. Di fatto permette di fare di più, non di meno."

Vedremo come si tradurrà in termini ludici questo cambio di filosofia. I fan di loro sperano comunque che Naughty Dog non abbandoni la narrazione di stampo cinematografico che ha caratterizzato le sue ultime produzioni.