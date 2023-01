SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, il nuovo trailer è dedicato ai personaggi

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, mirato a mostrarci i molti personaggi che popolano il mondo sottomarino che visiteremo nel gioco.

Ci sono davvero tutti, come Patrick, il miglior amico di Spongebob, o Sandy, l'esperta di arti marziali. Da notare che sono tutti doppiati dagli attori originali, almeno nella versione inglese. Chi ama la serie di Nickelodeon si troverà a casa.

Lacrime di sirena che esaudiscono desideri nelle mani di SpongeBob e Patrick... Cosa potrebbe mai andare storto? OK, il tessuto che tiene unito l'universo potrebbe strapparsi e aprire portali verso mondi della fantasia pieni di cavalieri, cowboy, pirati e lumache preistoriche. Ma nulla che la nostra spugna preferita non possa gestire con il giusto costume cosmico! Balliamo tutti la Cosmic Shake!

Sblocca nuove e classiche abilità platform come il lancio dell'amo e il calcio di karate

Indossa più di 30 divertentastici costumi come SnailBob e SpongeGar

Viaggia in 7 diversi mondi fantastici come Wild West Jellyfish Fields e Halloween Rock Bottom

Vivi il divertimento della spalla comica fissa di SpongeBob, Patrick-pallone

Ritrova tutti i tuoi abitanti di Bikini Bottom preferiti, con la voce degli attori originali

Goditi la colonna sonora con 101 canzoni della serie, compresa Sweet Victory