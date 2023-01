Skull and Bones: nuovo video gameplay ora disponibile, dopo l'annuncio del rimando

Come saprete, Ubisoft ha di nuovo rimandato Skull and Bones, il suo gioco piratesco previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S. In attesa di novità sulla data di uscita abbiamo la possibilità però di vedere un nuovo video gameplay che ci mostra ben 30 minuti di gioco commentato dagli sviluppatori. Potete trovarlo qui sotto.

Il video si apre con una presentazione dei contenuti e un breve trailer che aiuta a farsi un'idea del tipo di gioco col quale avremo a che fare. Successivamente, parte il lungo commentario degli sviluppatori. Il filmato si concentra anche sull'aspetto narrativo di Skull and Bones, che fino ad oggi non era stato particolarmente approfondito, in favore di piccole presentazioni puramente dedicate al gameplay e alle meccaniche di gioco.

Viene spiegato ad esempio che dovremo affrontare, in Skull and Bones, delle "investigazioni", ovvero delle missioni a fasi che ci porteranno a un qualche tesoro ma al tempo stesso racconteranno qualcosa sulle fazioni del mondo di gioco. Il tutto avverrà trovando pezzi di giornale, documenti o semplicemente parlando con dei personaggi, che ci racconteranno dei dettagli.

Nel video possiamo vedere anche la mappa di gioco, ovviamente in buona parte composta da mare aperto, con tutta una serie di icone che rappresentano i punti di interesse del mondo di Skull & Bones.

Viene anche spiegato che ci sono diversi tipi di navi, non solo definite dalla potenza e dalla resistenza, ma anche dalle funzioni. Ad esempio, ci sono navi che possono essere usate anche per dare la caccia ad animali acquatici, mentre altre sono adatte solo a scontrarsi con i nemici oppure altre per muoversi velocemente e spostare più carico.

Il video mostra molte fasi di gioco, con navigazione, canti pirateschi e dettagli narrativi molto specifici che vengono esplorati dai due sviluppatori. Consigliamo quindi la visione a chi vuole scoprire ogni minuzia di Skull and Bones già ora.

Ricordiamo anche che Ubisoft ha cancellato tre giochi non ancora annunciati.