Google Stadia, il controller potrà essere utilizzato via Bluetooth

Il controller di Google Stadia potrà essere utilizzato via Bluetooth: lo ha annunciato l'azienda con un tweet, dicendo che metterà a disposizione degli utenti uno strumento per abilitare tale funzione e che tutti i dettagli in merito arriveranno nel corso della prossima settimana.

Come saprete, esistono metodi per usare il controller di Google Stadia in wireless anche dopo la chiusura dei server, sebbene con tutta una serie di limitazioni difficilmente aggirabili. Fortunatamente il tool ufficiale di Google dovrebbe risolvere il problema.

A quel punto sarà certamente possibile collegare il controller via Bluetooth a PC e dispositivi mobile, mentre non è chiaro se tale possibilità verrà estesa anche alle console Sony, Microsoft e Nintendo: per saperlo, come detto, bisognerà attendere i dettagli.

Lo scorso settembre Google ha annunciato ufficialmente la chiusura di Stadia, fissando lo spegnimento dei server al 18 gennaio e avviando una campagna di rimborsi sull'acquisto di giochi, contenuti e hardware legati alla piattaforma.

La possibilità di continuare a utilizzare il controller di Stadia su altri sistemi si pone senz'altro come un extra gradito, in qualche modo una compensazione rispetto al triste destino della piattaforma streaming, che vantava senza dubbio un grande potenziale e una tecnologia all'avanguardia, ma è stata fortemente limitata da un modello di business poco attraente.