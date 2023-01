Samsung Galaxy S23, un leak rivela il design del nuovo smartphone

Un leak pubblicato da una testata olandese sembrerebbe aver rivelato il design del Samsung Galaxy S23: si tratta di una serie di render che mettono in evidenza le scelte effettuate dall'azienda coreana per il suo prossimo smartphone di punta.

Come saprete, non si tratta della prima "fuga di notizie" per quanto concerne il dispositivo, anzi solo pochi giorni fa un leak ha rivelato quando verrà presentato il Samsung Galaxy S23. Le immagini mostrano come l'S23 Ultra e l'S23 Plus condividano la stessa scocca in metallo e la cover in vetro.

Le colorazioni sembrerebbero essere quattro: Phantom Black, Cotton Flower (crema), Botanic Green e Misty Lilac (rosa o lavanda). Anche questo dettaglio arriva da un leak e confermerebbe le stesse opzioni per le tonalità di colore di tutti i modelli della serie Galaxy S23.

I Galaxy S23 Ultra hanno un retro più liscio rispetto alla generazione precedente e cinque fotocamere, con tre lenti (probabilmente la principale, la ultra-wide e la telefoto 10X) più grandi delle altre due, mentre i pulsanti laterali sembrano posizionati più in basso.

I rumor parlano di una fotocamera principale da ben 200 megapixel per il Samsung Galaxy S23 Ultra, con sensori da 50 megapixel per i modelli standard e Plus. Pare inoltre che l'Ultra disporrà di un autofocus migliore e di un sistema di stabilizzazione più sofisticato rispetto al passato.

In tutti i casi pare che sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, e questo indipendentemente dalla regione: una novità per l'azienda. Per i dettagli ufficiali, ad ogni modo, bisognerà attendere l'evento Galaxy Unpacked che si terrà il 1 febbraio.