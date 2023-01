Dead Space: due opzioni grafiche su PS5 e Xbox Series X|S, requisiti di sistema su PC

Motive e EA hanno pubblicato degli aggiornamenti molto interessanti che riguardano Dead Space Remake, con il gioco ormai in dirittura d'arrivo: si parla di due opzioni grafiche su PS5 e Xbox Series X|S e dei requisiti di sistema per la versione PC.

Come riferito dall'account Twitter ufficiale di Dead Space, il gioco consentirà di scegliere tra due impostazioni grafiche standard su console:

Quality , con risoluzione a 4K, ray tracing e 30 fps

, con risoluzione a 4K, ray tracing e 30 fps Performance, con risoluzione 2K, senza ray tracing a 60 fps

Si tratta dunque, per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X|S, delle impostazioni che ormai prendiamo quasi per standard per i giochi di produzione recente, anche se c'è da capire cosa si intenda precisamente con l'applicazione del ray tracing e se questa sia prevista anche su Xbox Series S.



Per quanto riguarda invece la versione PC, questi sono i requisiti di sistema aggiornati annunciati da EA:

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600

GPU: AMD RX 5700, GTX 1070

Memoria: 16 GB RAM

Direct X: Version 12

Archivio: 50 GB di spazio libero

OS: Windows 10 64-bit+

CPU: Ryzen 5 5600x, Core i5 11600K

GPU: Radeon RX 6700 XT, Geforce RTX 2070

Memoria: 16 GB RAM

Direct X: Version 12

Archivio: 50 GB di spazio libero

Per il resto, abbiamo visto ieri il trailer di lancio "L'umanità finisce qui", mentre nelle ore scorse John Carpenter potrebbe aver svelato la lavorazione del film, per sbaglio.