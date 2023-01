Genshin Impact Update 4: possibile data d'uscita e nuova regione di Fontaine in alcuni rumor

Manca ancora del tempo ma ci sono già voci di corridoio insistenti sull'Update 4 di Genshin Impact, per quanto riguarda la possibile data d'uscita e le sue caratteristiche principali, che comprendono anche una nuova regione esplorabile con Fontaine.

Per quanto riguarda il periodo di lancio, è possibile che questo si piazzi tra luglio e agosto 2023, ovvero la medesima finestra temporale in cui sono arrivati gli aggiornamenti maggiori precedenti, ovvero l'Update 2.0 e il 3.0 di Genshin Impact, cosa che corrisponderebbe anche al programma dei prossimi update.

Numerosi rumor e qualche datamining punta inoltre a Fontaine come nuova regione esplorabile in arrivo con il nuovo aggiornamento 4.0: si tratta di una delle sette nazioni di Teyvat che non è ancora stata approfondita, ma finora è stata comunque menzionata spesso nella storia e nei dialoghi tra i personaggi.

Si tratta di una regione incentrata sull'elemento Hydro, come suggerisce il suo stesso nome, dunque all'interno dovrebbe esserci anche l'Hydro Archon, seguendo la logica standard delle varie regioni di Genshin Impact. Considerando che Caspar è un personaggio originario di Fontaine, possiamo immaginare che si tratti di una regione ricca ed elegante, considerando le caratteristiche del personaggio in questione.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi che potrebbero arrivare con l'aggiornamento, non ci sono ancora informazioni concrete, dunque dovremo probabilmente attendere ancora per avere conferme sulle voci di corridoio emerse finora. Nel frattempo, ricordiamo tutte le informazioni sull'update 3.4: data di uscita, banner, un personaggio 4 stelle gratis e tutte le novità.