Genshin Impact, Update 3.4: data di uscita, banner, un personaggio 4 stelle gratis e tutte le novità

Hoyoverse oggi ha presentato su Twitch i contenuti in arrivo su Genshin Imapct con l'Update 3.4, in programma per metà gennaio, che includono banner, eventi, missioni e i nuovi personaggi giocabili Alhatiham e Yaoyao, nonché ricompense extra per il capodanno cinese. Di seguito trovate un riassunto delle novità più importanti e il trailer dell'aggiornamento.

L'update 3.4 di Genshin Impact si intitola "Campane a vento della notte splendente" e sarà disponibile a partire dal 18 gennaio 2023. Tra una novità e l'altra come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per ottenere 300 Primogemme gratis e non solo.

Saranno disponibili anche nuove missioni a Sumeru, in cui esploreremo l'area desertica di Hadramaveth, caratterizzata da una tempesta di sabbia perenne, in cui i giocatori si imbatteranno in nuove sfide, rovine antiche, nemici e il boss Setekh Wenut, una sorta di gigantesco verme che può "nuotare" nella sabbia.

Non mancano all'appello ovviamente anche nuovi banner e rerun. Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.4 di Genshin Impact sarà disponibile il banner con Alhaitham e il rerun di Xiao, entrambi includeranno Yaoyao. Nella seconda fase invece sarà il turno dei banner di Hu Tao e Yelan.

Alhaitham è un personaggio 5 stelle Dendro che combatte utilizzando le spade e caratterizzato da un kit offensivo. Con la sua abilità elementale si scaglia in avanti contro i nemici e genera degli specchi di luce, che scatenano attacchi proiettanti e convertono i danni degli attacchi normali del personaggio in danni da Dendro. La Burst invece attiva un attacco a catena ad area con gli specchi che causa danni Dendro ingenti.

Yaoyao è un personaggio 4 stelle di elemento Dendro che combatte utilizzando le lance, con un kit da supporto. In particolare il suo stile di combattimento ruota intorno al famiglio Yuegui, che una volta in campo lancia dei Ravanelli che esplodono al contatto danneggiando gli avversari e curando gli alleati.

Arriveranno anche due nuove skin, una per Kamisato Ayaka, disponibile nello store a prezzo scontato fino all'uscita dell'aggiornamento 3.5, e l'altra per Lisa, che sarà gratis con l'evento "Second Blooming".

Con l'Update 3.4 arriva la nuova edizione del Festival delle Lanterne, l'evento di Genshin Impact che omaggia il capodanno cinese. Come da tradizione per l'occasione ci saranno tante attività extra e minigiochi, che includono sfide di combattimento, platform, puzzle e altro ancora.

In palio ci sono Primogemme, Mora, materiali utili, nonché un personaggio 4 stelle di Liyue gratis a vostra scelta, inclusa Yaoyao.

Durante l'evento inoltre verranno inviati altre ricompense tramite la casella di posta interna del gioco, tra cui ben 13 unità di Destino Intrecciato e Mora.

Gli altri eventi in programma includono "Lotta degli scarabei", in cui potremo cimentarci in scontri tra Onikabuto, e "Spirito Guerriero", con sfide di combattimento uno contro uno, con tanto di meccaniche speciali legate a parate e contrattacchi. Invokazione del Genio invece si arricchisce con nuove regole speciali e le carte personaggio di Klee e Beidou.