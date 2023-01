PlayStation Plus a sconto: fino a 40€ in meno sul prezzo dell'abbonamento Extra e Premium

Con gli sconti di gennaio 2023, Sony propone anche un'interessante riduzione di prezzo per quanto riguarda l'abbonamento annuale a PlayStation Plus, in particolare per quanto riguarda i tier Extra e Premium, con il primo che può essere acquistato anche con 40 euro di sconto sul prezzo originale.

All'interno dell'iniziativa promozionale di gennaio 2023, che come abbiamo visto comprende oltre 1.600 giochi e DLC in sconto, c'è anche questa interessante offerta che riguarda l'abbonamento a PlayStation Plus, in particolare per i tier Extra e Premium.

Gli sconti arrivano fino al 40% sull'abbonamento annuale a PlayStation Plus Extra, che si traduce in pratica in 40 euro in meno. Questo è dedicato a coloro che non sono già abbonati a PlayStation Plus, ma anche coloro che possiedono già una sottoscrizione a PlayStation Plus Essential possono godere di uno sconto del 30%.

In sostanza, questi sono prezzi e sconti applicati sui tier Extra e Premium di PlayStation Plus per coloro che non hanno già un abbonamento attivo:

PlayStation Plus Extra

Abbonamento di 3 mesi - 24,99 euro (-37%)

Abbonamento di 12 mesi - 59,99 euro (-40%)

PlayStation Plus Premium

Abbonamento di 3 mesi - 34,99 euro (-30%)

Abbonamento di 12 mesi - 79,99 euro (-33%)

L'offerta è valida solo per coloro che non hanno attualmente un abbonamento attivo, ma anche coloro che possiedono già una sottoscrizione Essential, è possibile effettuare l'upgrade a Extra o Premium sfruttando uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale.

L'offerta è valida fino al 13 gennaio 2023, trovate tutte le informazioni sulla pagina internet ufficiale degli abbonamenti PlayStation Plus da parte di Sony.