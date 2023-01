PlayStation Store: oltre 1.600 giochi e DLC in sconto a gennaio 2023

A partire da oggi e fino al 19 gennaio 2023, su PlayStation Store sono disponibili nuovi sconti per PS4 e PS5 che si aggiungono alle precedenti offerte di gennaio. Le offerte includono ora più di 1.600 giochi e DLC in promozione. Per il momento non è disponibile una pagina PS Blog delle offerte, ma gli sconti sono già attivi nel negozio digitale di Sony.

Le offerte coprono un numero notevole di giochi e contenuti aggiuntivi per PlayStation 4 e PS5. Possiamo ad esempio suggerirvi giochi come Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition che passa a 53.29€ con uno sconto del 33%.

Sono in offerta anche delle esclusive PlayStation, come le varie edizioni di Ghost of Tsushima, ovvero per PS4, PS5 e l'upgrade alla versione Director's Cut: lo sconto è fino al 58%. Potete poi trovare a 9.99€ God of War (2018), per chi deve ancora iniziare la nuova storia di Kratos e non è abbonato a PS Plus (che include il gioco). Allo stesso prezzo potete trovare anche Bloodborne.

Citando grandi nomi, trovate in sconto Borderlands 3 e i relativi DLC, ma anche Dying Light 2 Stay Human, Tekken 7 e relativi DLC, GTA 5 e Devil May Cry 5.

Passando agli indie, potete trovare in sconto Cuphead The Delicious Last Course (a 6.79€), ma anche il gioco base compreso di DLC (a 19.70€). Among Us è anch'esso in offerta, precisamente a 2.99€, seguito da Risk of Rain 2 a poco più di 6€. A 9.89€ trovate Little Nightmares II e a 19.99€ potete acquistare Return to Monkey Island. Consigliamo anche di dare un'occhiata a The Stanley parable Ultra Deluxe a 14.73€ che diventano 12.09€ se siete abbonati a PS Plus. Continuiamo con Spelunky 2 a 7.99€ e Darkest Dungeon a 2.19€, praticamente regalato.

Come detto, però, la lista è molto lunga, quindi conviene andare sul PS Store e cercare i giochi che si desidera acquistare, o dare un'occhiata alla propria Lista dei desideri.