Alienware 500Hz Gaming Monitor: DELL presenta al CES lo schermo con refresh rate da record

Al CES 2023, Dell Technologies ha presentato il nuovo monitor Alienware 500Hz che propone una frequenza di aggiornamento di altissimo livello per chi punta al top.

A seguire potete leggere il comunicato ufficiale con tutti i dettagli.

Il monitor Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H), vincitore del CES 2023 Innovation Award e Best of Innovation, offre la velocità di classe mondiale richiesta dai campioni di oggi. Con 24,5 pollici ad alta definizione (FHD) e una frequenza di aggiornamento supersonica di 500 Hz overcloccata (480 Hz nativi) su un pannello Fast IPS, questo display d'élite offre un frame rates incredibile per una nitidezza di movimento straordinaria nei giochi ad alta velocità e per aiutare i giocatori a conquistare la vittoria.

Progettato per i giocatori altamente competitivi, il monitor da gioco da 500 Hz offre anche nuovi elementi funzionali, come il gancio per cuffie retrattile integrato e la nuova struttura della base esagonale che occupa un ingombro ridotto, in modo da poter posizionare la tastiera e il mouse da gioco a proprio piacimento e concentrarsi solo sulla vittoria della concorrenza. Il design migliorato si è basato sul feedback dei giocatori professionisti di esports (compresi quelli del Team Liquid) e della comunità di giocatori Alienware.

Prestazioni e velocità vincono le partite e con il monitor da gioco a 500 Hz il vostro gioco sarà completamente ottimizzato per consentire reazioni in una frazione di secondo per i momenti più importanti. Contribuisce a eliminare la sfocatura e l'effetto ghosting nelle immagini in rapido movimento grazie alla latenza ultra-ridotta con un tempo di risposta GtG di 0,5 ms, in modo da poter giocare in tutta tranquillità sapendo che i pixel funzionano al massimo del loro potenziale, consentendo a voi di fare lo stesso. Questo display si basa sull'eredità della linea Alienware, offrendo miglioramenti specifici per i giocatori competitivi che desiderano superare la concorrenza.

Il monitor da gioco a 500 Hz di Alienware è dotato di serie del Reflex Analyzer di NVIDIA, che consente ai giocatori di catturare la latenza end-to-end del sistema e di ottenere una misura precisa delle prestazioni del PC. L'eccezionale pannello IPS è inoltre dotato di copertura del colore sRGB 99% e di VESA DisplayHDR 400 per angoli di visione più ampi che offrono colori accurati e uniformi e immagini vibranti e realistiche per migliorare l'intera esperienza di gioco. Questo monitor audace ed espressivo è inoltre dotato di: