Elden Ring mi ha trasformato in un fanatico di Hidetaka Miyazaki

Dall'odiare ad amare, di un amore profondo ma tutt'altro che idilliaco beninteso, i soulslike, tant'è vero che in contemporanea a Elden Ring procedo, sempre con molta lentezza e solo quando ne ho veramente voglia, tra i meandri di Lordran grazie alla remastered del primo Dark Souls. Il catalizzatore che ha permesso questa transizione è proprio Elden Ring, titolo che, come confermano i dati vendita, ha saputo coniugare quei canoni ludici che la stessa FromSoftware ha reso uno standard con una flebile ma palpabile apertura a meccaniche più accondiscendenti, vecchi fan intransigenti con una nuova generazione di neofiti che hanno da sempre ammirato dalla distanza gli splendidi, e tragici, mondi modellati da Hidetaka Miyazaki e soci.

Quella vaga, eppur così incoraggiante ed inebriante sensazione provata all'alba di un'epopea che mi ha accompagnato lungo tutto il 2022 e continuerà a farlo, molto probabilmente, per parte del 2023, pur con inevitabili pause, si è effettivamente concretizzata, perché sì, ora posso dirlo, con ogni probabilità giungerò davvero ai titoli di coda di una produzione FromSoftware, fiero ed orgoglioso di aver sconfitto un boss finale, che per comodità chiameremo con il nome di Miyazaki , che troppe volte, in passato, mi ha costretto alla resa, ad accettare una disfatta perentoria, netta, mortificante.

Circa duecento ore di gioco da quel momento, passati svariati mesi nel mondo reale, Sir Macedonia, questo il nome del mio personaggio tutt'ora privo di build e che faticosamente si fa strada privo di un qualsiasi attributo in cui spicchi particolarmente, esattamente come in una macedonia, appunto, in cui ogni pezzo di frutta di mischia indifferentemente con gli altri, Sir Macedonia, dicevo, con tutta la calma del mondo si accinge a varcare la soglia della Terra dei Giganti ultima (ultima, vero?) grande regione che compone l'immenso, e conturbante, Interregno di Elden Ring.

Scrutando lo sconfinato orizzonte, sulla torre più alta raggiungibile del fatiscente Castello di Morne, edificato all'estremo sud della Penisola del Pianto, ancora provato dai molti e tesissimi scontri che avevo affrontato per raggiungere quel bastione, inaspettatamente e non senza un moto d'orgoglio mi accorsi d'un tratto che effettivamente ce la stavo facendo, che stavo riuscendo ad avere la meglio su un soulslike e che forse, chissà, con un pizzico di pazienza, determinazione e fortuna sarei persino riuscito a portarlo a termine, io che già nelle primissime ore d'avventura distribuivo i punti abilità con lo stesso criterio con cui si pescano le carte da un mazzo quando ci si presta ad un gioco di magia. Chi se ne frega della build, mi ripetevo, tanto tra pochissime ore verrò umiliato ripetutamente da un boss qualsiasi e abbandonerò tutto. Come con Dark Souls, come con Bloodborne.

Le molteplici armi del Senzaluce codardo

In principio, ci fu lo stealth. Tattica dei pusillanimi, strumento dei codardi, arma dei vigliacchi. Accovacciarsi, scivolare tra l'erba alta, cogliere di sorpresa i primi e relativamente deboli nemici, è una strategia più che consigliata per chi non è mai riuscito ad esibirsi in una parry e conosce solo il panic roll come mossa per togliersi da guai ed allontanarsi il più possibile dalle offensive avversarie.

Agendo nell'ombra si guadagnano rune, si ottiene equipaggiamento facilmente, si scopre persino qualche scorciatoia, sentieri che eludono i pattugliamenti delle creature più pericolose e consentono un'esplorazione certo rinunciataria, ma non per questo non del tutto proficua. Non solo. Ficcando il naso ho iniziato ad aumentare il livello di forza di Sir Macedonia, farmando, senza la rottura di doverlo fare per forza, senza la scocciatura di tornare continuamente sui miei passi, ripetendo innumerevoli volte le stesse azioni, finendo per detestare i pur suggestivi panorami che ogni gioco di FromSoftware regala ai suoi intrepidi utenti.

Le varie patch hanno via via ribilanciato le build palesemente "rotte", così come certe Ceneri di Guerra e certe armi, ma non è mai troppo difficile scovare qualche oggetto, qualche incantesimo, qualche trucco con cui rendere più forte il proprio personaggio

L'Interregno, in questo senso, è strutturato splendidamente in termini di level design. Sepolcride è un luogo ricco di insenature, percorsi celati, dungeon, persino giganteschi e minacciosi boss da cui tenersi ben lontani, almeno sulle prime. In qualche modo è una sineddoche di Elden Ring, un gigantesco ed interattivo tutorial di un'avventura che per forza di cose tende a rendere la vita sempre più difficile al videogiocatore sottraendo, pur con estrema delicatezza, gli aiuti che inizialmente gli garantiscono una certa autonomia al di là del livello d'abilità con il pad o l'esperienza con il genere posseduta.

Quando ci si stanca dello stealth mode, ad esempio, torna utilissimo Torrente, la fida cavalcatura del Senzaluce, mezzo di locomozione efficientissimo e compagno d'arme assolutamente ideale per chi non è particolarmente a proprio agio con pattern da imparare a memoria e tempismi perfetti con cui esibirsi nelle offensive migliori. La mansueta bestiola, difatti, è lo strumento ideale per sfoderare la stessa tattica militare che in Vietnam è costata una guerra agli Stati Uniti d'America, ovvero la guerriglia. Brevi e rapidi attacchi, seguiti da impetuose ritirate, spesso senza alcuna soluzione di continuità tra le due azioni, alla lunga possono sfiancare qualsiasi boss, permettendo al videogiocatore, lentamente e sempre a distanza di sicurezza, di imparare la gestione dei tempi, la sensibilità delle hitbox, la successione delle animazioni durante le mosse del proprio personaggio e di quelle dei nemici. E anche quando un'incursione non va come sperato, ci pensa il buon Torrente a subire la maggior parte dei danni, eventualità che spesso e volentieri ha salvato Sir Macedonia da penose e terribili morti al primo colpo subito.

Torrente è un compagno insostituibile, sebbene non pochi, tra i videogiocatori più smaliziati di Elden Ring, preferiscono combattere appiedati in ogni caso

Come se non bastasse, quando lo scontro è inevitabile, come nel ritrovarsi faccia a faccia con Margit o si decide che è arrivata l'ora di mettersi alla prova, magari tentando di espugnare una Galera Eterna, si palesano altre due feature che, soprattutto nelle prime fasi dell'epopea, sono sostanzialmente imprescindibili per il neofita, o per chi semplicemente vuole avere la vita più semplice. Da una parte, abbiamo le Ceneri Spiritiche, in grado di evocare sul campo di battaglia un alleato che, quantomeno, potrà distrarre il bestione di turno da abbattere. Dall'altra, la banale eppur "innovativa" presenza di un Luogo di Grazia a pochi passi dall'arena di scontro, checkpoint presenti in quantità ben più generosa rispetto a quanto non lo fossero nelle precedenti produzioni di FromSoftware e che, almeno in questo caso, hanno evitato a milioni di videogiocatori di tutto il mondo innumerevoli, frustranti e noiose, maratone sempre verso la stessa destinazione, game over dopo game over.

Anche quando ci si trova costretti ad una boss fight insomma, si è aiutati molto più che in passato, anche senza considerare il multiplayer, ulteriore appiglio a chi proprio non riesce ad impratichirsi quanto sperato, vuoi per inclinazione personale (fortunatamente non siamo ancora costretti da nessuno a diventare dei fenomeni con il pad), vuoi per altri fattori esterni come può esserlo, banalmente, l'impossibilità di dedicare tanto tempo a quello che per molti è un semplice hobby con cui riempire il (poco) tempo libero.

Tirando le somme, e senza alcuna intenzione di citarli tutti in questa sede, ci sono diversi aiuti che vengono incontro al videogiocatore e, soprattutto nelle fasi iniziali, lo prendono quasi per mano, mostrandogli che c'è una via, una strada, a volte effettivamente alternativa, per farcela.